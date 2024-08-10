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الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39790 شهيدًا

10 اغسطس 2024 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 140 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" الى 39790 شهيدًا و 91702 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت، "نهيب بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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