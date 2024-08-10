دعوات شعبية بالضّفة الغربية للخروج نحو نقاط التماس مع الاحتلال

انطلقت دعواتٌ شعبية بالضفة الغربية للخروج بمظاهرات نحو نقاط التماس مع قوات الاحتلال غضبًا على مجزرة صلاة الفجر التي ارتكبها الاحتلال ضد النازحين في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، أثناء أدائهم صلاة الفجر.

وأكدت الدعوات على ضرورة الخروج نحو نقاط التماس تنديدًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت أن الانطلاق نحو نقاط التماس وفاءً للدماء التي سالتْ على أرض غزة، وأن دماء غزة والضفة واحدة.

وأوضحت الدعوات أن الاشتباك مع الاحتلال في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية، هو أقل الواجب للتعبير عن مدى الغضب تجاه جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

ودعت الكتلة الإسلامية في الضفة المحتلة، أبناء الحركة الطلابية وأحرار شعبنا إلى النفير على نقاط الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين رداً على المجازر في غزة

كما دعا التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في الداخل المحتل، لتنظيم نشاطات إضافية تهدف لوقف حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة وتلاحم فلسطينيي الداخل مع شعبهم الذي يدفع ثمنًا باهظًا على مدار أشهر طويلة منذ بداية الحرب وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي غير مسبوق.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم السبت، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات".

وفي تفاصيل المذبحة المروعة، أوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة التابعين في حيّ الدرج وسط مدينة غزة بـ 3 صواريخ، ما أدى لاستشهاد 90‎%‎ من النازحين داخلها.

وأشار إلى أن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى العربي حالتهم خطيرة جدا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل مستشفى الأهلي العربي لم يتم التعرف على أصحابها وتواجه العوائل صعوبة في التعرف على أبنائها.