واشنطن تقدّم 3.5 مليار دولار لـ"إسرائيل" لشراء أسلحة

واشنطن- فلسطين أون لاين

كشفت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة قدّمت 3.5 مليارات دولار لـ"إسرائيل" لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي.

وقالت الشبكة نقلًا عن مسؤول أمريكي، إن "وزارة الخارجية أخطرت المشرّعين ليلة الخميس بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي "لإسرائيل"".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الأموال جزء من مشروع قانون التمويل التكميلي "لإسرائيل" بقيمة 14.1 مليار دولار والذي أقره الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي.

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن التمويل هذا الأسبوع بينما تستعد "إسرائيل" لهجوم من إيران أو حزب الله اللبناني ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وسيمنح هذا التمويل "إسرائيل" القدرة على شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وكذلك شراء الأنظمة التي يتم بناؤها الآن، ومن المحتمل ألا يتم تسليمها لعدة سنوات.

ومنذ 309 أيام، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" بدعم أمريكي حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، مُرتكبًا مذابح ومجازر ضد المواطنين، ومخلفًا أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 10 مفقود.