مُداهمات في عدة مدن بالضّفة الغربية واشتباكات مُسلّحة في مخيم بلاطة وطولكرم

اندلعت اشتباكات مُسلّحة، فجر اليوم السبت، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة بنابلس ومدينة طولكرم، بالتزامن مع مداهمات واعتداءات على عدد من المدن والقرى بالضفة الغربية.

في نابلس، أفادت مصادر صحفية أن قوةً "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة، وتبعها مداهمة قوات الاحتلال واندلاع اشتباكات مع مقاومين ، سُمعت خلالها اصوات إطلاق نار كثيف في أرجاء المخيم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس، "يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية في محاور القتال في مخيم بلاطة ويمطرون قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي سرحان، والأسير المحرر عمار عرفات، عقب مداهمة منازلهم وتخريبها والعبث في محتوياتها.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات في المناطق المحيطة بمخيم طولكرم بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام _ كتيبة طولكرم،إن "مجاهديها استهدفوا قوة "إسرائيلية" راجلة بالرصاص خلال تقدمها فجر اليوم السبت في محور جامع أبو الرب، ما أدى إلى هروب جنود إلى الآليات العسكرية".

وأوضحت أن مجاهدي القسام استهدفوا الجيبات العسكرية بوابل من الرصاص، قبل أن يعودوا إلى قواعدهم بسلام، وان العملية تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى، متوعدة العدو بمزيد من العمليات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور الهمشري من طولكرم بعد مداهمة منزله وسرقة مبلغ مالي من المنزل، والمواطن عبد الرحمن عوض للضغط علىٰ نجله مازن عوض لتسليم نفسه.

في قلقيلية، أُصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال شوارع وأحياء مدينة قلقيلية.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وداهمت شوارع المدينة، وانسحبت دون الإبلاغ عن اعتقالات.