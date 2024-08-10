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"واشتعلت النيران بأجساد الشّهداء".. المكتب الحكومي يكشف تفاصيل "قاسية" حول مذبحة الاحتلال في مدرسة التّابعين بغزة

10 اغسطس 2024 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم السبت، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات".

وأشار المكتب الحكومي في تصريح صحافي، إلى أن تلك الجريمة تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح.

وفي تفاصيل المذبحة المروعة، أوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة ، وندعو كل العالم لإدانتها، مُحمّلًا نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مذبحة الفجر #مدرسة التابعين

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