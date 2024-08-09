أسير فلسطيني مُحرر يكشف استخدام جيش الاحتلال له "كدرع بشري"

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف المعتقل الفلسطيني المحرر محمد عبد الفتاح سعد، عن استخدام جيش الاحتلال له ولعدد آخر من المعتقلين كدروع بشرية خلال عمليات عسكرية في المناطق التي يتوغل بها برياً في قطاع غزة.

وفي تصريحات صادمة له، قال سعد (20 عامًا) وهو من سكان بلدة جباليا شمالي القطاع، إن الجنود الإسرائيليين كانوا يثبتون كاميرات للمراقبة على أجسادهم ويجبرونهم على اقتحام منازل وآليات عسكرية مدمرة تتبع لهم.

وأضاف: "استخدمونا كدرع بشري لهم، وألبسونا كاميرات لتصوير منازل وآليات مقصوفة، وغيرها من الأوامر".

قوات الاحتلال تفرج عن الأسيـ ـر المصاب محمد عبد الفتاح سعد بعد ٤٥ يوم من الاعتقال



📹 تقرير: عماد دلول مراسل فلسطين اليوم pic.twitter.com/FoMvbS1Vzz — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) August 9, 2024

بحسب شهادات معتقلين سابقين، فإن الجيش كان يطلب منهم تصوير مواقع خطيرة قد تتعرض لاستهداف من مسلحين فلسطينيين، لإجراء عمليات استكشاف ومسح معلوماتي للمكان.

وأشار سعد، إلى أن الجيش كان يكرر هذا السلوك بحقه وحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذي يتخلله طلبات كثيرة خلال عملية المسح.

ولفت إلى أنه خرج في يوم من الأيام لتصوير آلية عسكرية إسرائيلية مقصوفة لكنه أصيب آنذاك وفقد وعيه.

وتابع: "ثاني يوم من هذا العمل، وجدت نفسي مصاباً داخل مستشفى".

وعن أساليب التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، قال سعد، إنهم تعرضوا للضرب المبرح من الجيش الإسرائيلي.

وتحدث عن ذلك: "في يوم طلبت منهم إطلاق سراحي فضربوني بعقب البندقية بقوة شديدة على حاجبي".

وبيّن أن الجيش كان يتعمد "ضرب المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم وتجويعهم وتعطيشهم، ومنعهم من استخدام دورات المياه إلا لمرة واحدة يومياً".

ووصل سعد، صباح الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أن أمضى 45 يوماً داخل السجون الإسرائيلية.

المصدر / الأناضول