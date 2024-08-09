محطمة أرقام قياسية.. تقارير عبرية: ارتفاع نسب هجمات السايبر على "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع "غلوبس" العبري، ارتفاع حجم التهديدات السيبرانية بصورة كبير، في الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى تجاوزالزيادة في الهجمات السيبرانية الفجوة بين إسرائيل والمعدل العالمي.

وأوضح الموقع العبري، أن شركات إسرائيلية، عامة وخاصة، واجهت على حد سواء، هجمات كثيرة على منظوماتها".

وعلى سبيل المقارنة، بحسب "غلوبس"، فإنّ معدل الهجمات السيبرانية الأسبوعية، في الربع الثاني، سجل ارتفاعاً في "إسرائيل" بنسبة 39% عن المعدل العالمي.

وأوضح موقع "غلوبس" أنّ "الفرع الأبرز، الذي عانى الهجمات السيبرانية، هو التعليم"، يليه فرع الاتصالات، بحيث تعرضت شركات، مثل "بيزك" و"بارنتر"، لهجمات أسبوعية، أما الفرع الثالث الأكثر استهدافاً فكان مجال الاستشارات (شركات مثل "ديلويت").

ونقل مقع "غلوبس"، عن رئيس المقر الرئيس ونظام الاتصالات العالمي في "تشك بوينت"، غيل مسينغ، قوله إنه "حتى في حالة الروتين، فإن إسرائيل تتعرض للهجوم أكثر من المعدل العالمي، لأنها تُعَدّ مركز اهتمام من مجموعات هجوم متنوعة، سواء اقتصادية أو سياسة خارجية أو داخلية".

ووفق معطيات وحدة الأبحاث في شركة التقنيات البرمجية الإسرائيلية، "تشك بوينت"، شهدت "إسرائيل"، "في الربع الثاني من العام الحالي، قفزة في الهجمات السيبرانية، بحيث بلغ متوسط العدد الأسبوعي للهجمات 2278 هجمة، بينما يدور الحديث عن أعلى معطى بنسبة 81% منذ الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة بنسبة 33% من الربع الأول من العام 2024 الحالي".

وأشار مسينغ إلى أنه، منذ منذ اندلاع الحرب، "تجاوزت الزيادة في الهجمات السيبرانية في إسرائيل الفجوة بين إسرائيل والمعدل العالمي. ووفق معطيات تشك بوينت، فإن الدولتين اللتين يصدر من أراضيهما كثير جداً من الهجمات هما روسيا وإيران".

وتؤكد "تشك بوينت"، بحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن "من الصعوبة اليوم تحديد هويات المهاجمين، بسبب نظام اللامركزية الذي يحكم هذا المجال".