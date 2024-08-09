حماس والقسام تنعيان الشهيد "سامر الحاج" الذي اغتاله الاحتلال بمدينة صيدا اللبنانية

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام الشهيد "سامر الحاج" الذي ارتقى إثر قصف الاحتلال مركبته عند مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان.

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تقل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامر الحاج عند مدخل مدينة صيدا جنوبي لبنان ما أسفر عن استشهاده على الفور.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية اغتيال القيادي في حركة "حماس" بعد استهدافه بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صيدا.

وأضافت الوكالة أن الشهيد الحاج قيادي في حركة "حماس" في مخيم عين الحلوة، ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية هرعت على الفور إلى مكان الاستهداف.

وخرجت تظاهرة غاضبة داخل مخيم عين الحلوة في لبنان فور إعلان اغتيال الاحتلال للقيادي الحاج، وهتف المتظاهرون منددين باغتياله.