القسّام تبث مشاهد اصطيَّاد جنود العدو وآلياته بـ "كمين البراء" في تل الهوى

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 308، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد من كمين مركب نفذه مقاتلوها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضحت القسام أن الكمين الذي أطلقت عليه اسم "البراء" كان في محيط مسجد البراء بن عازب، وتعود مشاهده إلى 26 يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة للآليات العدو وزراعة العبوات في منطقة الكمين، وقالت القسام إن عملية الزرع تمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وظل المقاتلون ينتظرون وصول آليات الاحتلال إلى المنطقة لأكثر من 8 أشهر.

ووفق المشاهد، فقد استهدف مركز للقيادة والسيطرة بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للأفراد لاستدراج قوات الاحتلال وآلياته إلى منطقة الكمين.

وبعد وصول قوات الاحتلال، تم التعامل معها بمختلف الأسلحة والعبوات (شواظ وصدمية)، إضافة إلى استهداف دبابة بقذيفة "الياسين 105"، وقالت القسام إن عمليات الاستهداف أسفرت عن إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وعقب ذلك تقدمت قوة راجلة صهيونية جنوبي المسجد، حيث فجر عناصر القسام عبوة رعدية في أفرادها.

وفق وقت سابق، أعلنت القسام، في بلاغ عسكري منفصل، استهدافها مبنى تحصّنت بداخله قوّة إسرائيلية قوامـها 9 جنود في رفح جنوبي قطاع غزّة.

وقالت القسّام في بيانٍ لها إنّ مجاهديها استهدفوا المبنى الذي تحصّن بداخله جنود الاحتلال بقذيفتين من نوع "TBG"، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار البيان إلى أنّ العملية أوقعت القوّة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، مضيفاً أنّ "مجاهدي كتائب القسّام رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والمصابين".

فيما بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة قطاع غزة.

ونشرت السرايا، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستيلائها على طائرات استخبارية في مدينة غزة شمالي القطاع.

وبيّنت المشاهد لحظة مراقبة المقاتلين لهذه الطائرات في أجواء المدينة قبل الاستيلاء عليها.

كما نشرت سرايا القدس، مشاهد قالت إنها من المسيرات تظهر الجنود الإسرائيليين داخل إحدى القواعد العسكرية.

وتضمّنت المشاهد التي حصلت عليها السرايا بعد اختراق المسيرات، لقطات من داخل غزة، حيث تظهر الجنود داخل منازل المواطنين.

#شاهد.. سرايا القدس تنشر مشاهد لعدد من الطائرات الاستخبارية الإسرائيلية بدون طيار التي إستولت عليها في مدينة #غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ItLSmQZMR3 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 9, 2024

بثت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ونشرت الكتائب، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستهداف قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع (107).

وأظهرت المشاهد، أحد مقاتلي الكتائب وهو يجهز الصواريخ ويضعها على منصة إطلاق بدائية الصنع، قبل أن يطلق 4 صواريخ صوب الهدف.

كتائب شهداء الأقصى تنشر مشاهد من إستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من نوع ( 107 ) #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6eiiYEzXvI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 9, 2024

وأمس، نشرت "كتائب القسّام" مشاهد لرشقةٍ صاروخية أطلقتها في اتجاه "غان يفنه" و"أسدود"، رداً على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

وكذلك، نفّذ مجاهدو "كتائب القسّام"، كميناً محكماً استهدف آليات العدو المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح اليوم الجمعة، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة ضابط من لواء "ناحال"، خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزّة تؤكّد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

وتشير حصيلة الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 689 ضابطا وجنديا، أما عدد الجرحى فارتفع إلى 4284 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب. فيما يزال 213 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال يتلقون العلاج في المستشفيات.