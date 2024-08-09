حرائق وإصابات.. حزب الله يضرب بالمسيّرات مقار قيادية للاحتلال وإشعار إسرائيلي لسكان الشمال

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني أنه شنّ، اليوم الجمعة، هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، فيما طلبت قوات الاحتلال طلبت من سكان البلدات الحدودية البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان، في حين رد حزب الله بشن سلسلة هجمات على مواقع ومبانٍ يتحصن فيها جنود شمال "إسرائيل".

وقالت الوزارة إن 8 أشخاص أصيبوا بجروح في غارات إسرائيلية على بلدتي حَناوَيْه ويارون، كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدة كفركلا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي الخيام وكفركلا.

كما أعلن الحزب عبر قناته على تليغرام، استهداف مجاهديه تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتهم له إصابة مباشرة.‏

وذكر أنه ردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه “قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

جاء ذلك بعد أن أعلن حزب الله اللبناني استشهاد اثنين من عناصره، اليوم، في مواجهات مع قوات الاحتلال لترتفع الحصيلة إلى 404 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت قناة المنار، نقلًا عن الإعلام الحربي للحزب، بأن انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مستعمرة المطلة أشعل حريقًا، وأن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدات دير ميماس وكفركلا والخيام في جنوب لبنان.

كما تم الإبلاغ عن رشقات رشاشة أطلقها العدو باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، وبالتزامن مع ذلك أطلقت دبابة ميركافا قذيفتين باتجاه المنطقة المستهدفة بالرشاشات، وكذلك قصفت المدفعية الصهيونية أطراف بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

وقد نشرت قوات الاحتلال، فيديو العملية التي استهدفت فيها جنود حزب الله، أثناء خروجهم من مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

وقد طلبت قوات الاحتلال، الجمعة، من سكان البلدات الحدودية البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر، عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “طُلب من سكان خط المواجهة في شمال البلاد البقاء بمحاذاة المناطق الآمنة، حتى إشعار آخر”، وذكرت أن قذائف صاروخية أطلقت صوب كريات شمونة ومحيطها صباح اليوم (الجمعة)، مرة أخرى، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت “في وقت سابق صباح اليوم، سقطت ثلاث أو أربع قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة مجاورة لكريات شمونة، دون وقوع إصابات أو أضرار”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان “هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية (مساء الخميس) مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية، وبنية تحتية معادية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان”.

وتابع “إضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات”.

وأوضح الجيش أنه استمرارا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي منارة وكريات شمونة، تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي الجمعة، إن طائراته هاجمت الليلة الماضية ما سماها بنى تحتية ومقرًّا لقيادة حزب الله ببلدتي حناويه وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "إن قوة من الفرقة 146 حددت مقاتلين اثنين من حزب الله أثناء خروجهما من قاعدة عسكرية تابعة للتنظيم في منطقة الناقورة بجنوب لبنان. وبعد وقت قصير، قامت طائرة تابعة للقوات الجوية بقتلهما".