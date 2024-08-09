نتيجة التّعذيب الشديد".. استشهاد أسير من خان يونس في معتقل "سديه تيمان"

استشهد أسير فلسطيني من محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ في معسكر (سديه تيمان) نتيجة التعذيب الشديد على أيدي جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر عائلية، بأن الصليب الأحمر أبلغهم باستشهاد ابنهم الأسير وفا عبد الهادي من خان يونس في معتقل "سديه تيمان".

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فإنه باستشهاد "عبد الهادي" يرتفع عدد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ عام 1967 إلى 259، وهم من تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عن استشهادهم، بما في ذلك 21 شهيدًا تم الإعلان عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب في غزة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، عن استشهاد 44 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الفترة ما بين 7 تشرين الثاني /أكتوبر 2023 و2 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة إن "هناك 16 حالة وفاة إضافية في صفوف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، التي تدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن وثيقة، أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، حذّر من أن ظروف احتجاز الفلسطينيين قد تنتهك اتفاقية أممية ضد التعذيب.

