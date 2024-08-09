بمزاعم جديدة.. جيش الاحتلال يعاود مهاجمة شرق خانيونس

خان يونس- تامر قشطة

بزعم ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية ووقف عمليات إطلاق الصواريخ، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توغلًا جديدا في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع، غزة للمرة الرابعة منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان لـ"فلسطين أن لاين" أن آليات عسكرية ضخمة وجرافات وحفارات وقوات مشاة وهندسة إسرائيلية انتشرت في مناطق شرق المدينة.

وتزامن توغل جيش الاحتلال، مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 60 غارات الجوية على مناطق التوغل في محاولة لـ"تطهير المنطقة" قبل اقتحامها.

وذكر جيش الاحتلال في بيان صحفي أن قوات من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خانيونس حيث زعم أن قواته "تحارب القوات فوق وتحت الأرض بالتزامن".

وأمس الخميس، بدأ المئات من الفلسطينيين معاناة النزوح من جديد بعد اتصالات هاتفية وتهديدات بثها جيش الاحتلال مطالباً سكان المناطق الشرقية بإخلائها.

وهذا الاجتياح هور الرابع للمدينة. وخلال الشهر الفائت شن جيش الاحتلال عمليتين عسكريتين، أسفرتا عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات بجراح مختلفة.

كما شن جيش الاحتلال هجوما واسعا على المدينة خلال الفترة الواقعة بين 1 ديسمبر/ كانون الأول و5 أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى تهجير أكثر من 80 بالمئة مسكان المدنية وتدمير البنية التحية وعشرات الآلاف من المنازل.

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق المنظمة الدولية فإن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وتؤكد على أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".