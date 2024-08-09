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3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

09 اغسطس 2024 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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صنعاء/ فلسطين اون لاين- وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثي”، اليوم الجمعة، شن الولايات المتحدة وبريطانيا 3 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير صاروخين ومحطة تحكم أرضية وزورقا للجماعة خلال 24 ساعة.

وذكرت قناة “المسيرة” اليمنية، في خبر عاجل عبر تطبيق “تلغرام” أن “عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف التابعة لمحافظة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى نتائج الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.

وأمس الخميس، قالت أنصار الله إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة في المحافظة نفسها.

وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

من جانبها، قالت “سنتكوم” في بيان على منصة “إكس”، إنه “خلال الساعات الـ24 الماضية دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية صاروخين مضادين للسفن ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين”.

كما تمكنت قوات القيادة المركزية من تدمير زورق مسير لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وقالت “سنتكوم” إن تلك الأسلحة “شكلت تهديدا واضحا ومباشرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وحتى الساعة 06:40 (ت.غ) لم تعقب جماعة الحوثي على بيان “سنتكوم”.

#اليمن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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