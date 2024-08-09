هدّاف الدوري في غزة يلتحق بقافلة الشهداء

غزة/ فلسطين أون لاين

التحق اللاعب محمد حسين الصليبي لاعب فريق كرة القدم بنادي أهلي النصيرات، الناشط في دوري الدرجة الأولى في قطاع غزة، بركب شهداء الحركة الرياضية، وذلك بعد تعرضه لقصف من قبل طائرات الاحتلال رفقة مجموعة من المواطنين غرب محافظة خانيونس.

وشيع جثمان اللاعب الصليبي إلى مثواه الأخير رفقة شقيقه الذي استشهد في ذات الحدث، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في الملاعب.

وفقدت الحركة الرياضية المئات من الرياضيين في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي، علما أن الصليبي شغل مركز رأس الحربة، ولعب لأندية أهلي النصيرات و شباب الزوايدة والعطاء والشافعي وخدمات خانيونس، وحصل مع الأول على لقب هداف دوري الدرجة الأولى موسم 2021/ 2022.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.