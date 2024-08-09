استطلاع: 70 % من "الإسرائيليين" يُطالبون بعقد صفقة تبادل للأسرى فورية وإنهاء الحرب

كشف استطلاع جديد للرأي، أن نحو 68% من "الإسرائيليين" يريدون التّوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإنهاء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

ونشر معهد ميدغام لاستطلاعات الرأي، نتائج الاستطلاع الذي أظهر أن 41% من ناخبي الائتلاف الحاكم يؤيدون التوصل إلى اتفاق، بينما 49% ضده.

وأشار إلى أن 68% من "الإسرائيليين" يرون أنه لا بد من توصل حكومة الاحتلال لصفقة لإعادة الأسرى، فيما قال 23% من الجمهور إن تدمير حماس مُقدّم على عقد صفقة للأسرى.

وقال 52% من ناخبي الائتلاف إنه يجب التوصل إلى اتفاق قبل القضاء على حماس، بينما قال 35% أنه يجب تدمير حماس أولًا.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أنه "خلال اجتماع مغلق، أكد غالانت لنتنياهو، بالقول: لن يكون هناك اتفاق بالشروط التي طرحتها، وأنت تضع اعتبارات ليست في مصلحة البلاد".

ونقلت القناة عن نتنياهو خلال تلك الاجتماعات المغلقة التي عقدت قبل نحو أسبوع، أنه "لا بد من ممارسة الضغوط على يحيى السنوار، بدعوى أن هذه الضغوط هي التي ستجبره على إطلاق سراح المحتجزين.