فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هدّاف الدوري في غزة يلتحق بقافلة الشهداء

قراءة عسكرية: كمين القسّام في "تل السّلطان" تضمّن عمليات استهداف قاتلة

مراكز الإيواء أهداف الاحتلال في حربه على القطاع

في يومها الـ 308.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

الخواجا يكتب : أبعاد اختيار السّنوار

استطلاع: 70 % من "الإسرائيليين" يُطالبون بعقد صفقة تبادل للأسرى فورية وإنهاء الحرب

حقوقي عربي لـ"فلسطين أون لاين": تعذيب الاحتلال لأسرى غزة "عقابٌ جماعي" وجرائمه ضد السُّكان "حرب إبادة"

إعلان الطوارئ لدى الاحتلال يهوي بقطاعات اقتصادية حيوية

الاحتلال يُحاصر منزلًا في طولكرم ويشن حملة مُداهمات في نابلس وطوباس

"إسرائيل" تنتظر ردّ المقاومة.. ماذا ستحمل الساعات القادمة؟

الاحتلال يُحاصر منزلًا في طولكرم ويشن حملة مُداهمات في نابلس وطوباس

09 اغسطس 2024 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
...

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وحاصرت منزلًا  بالقرب من مستشفى الإسراء، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في محيط المنزل وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، واعتقلت الشاب  مروان عبد الرحمن راشد عوض.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "حطاب" في  بلدة فرعون جنوب طولكرم، واعتقلت الشاب منذر حطاب.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المدينة، وانتشرت في عدة أحياء وداهمت منازل واعتقلت الشاب يوسف عبد الله بني عودة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام قرية أوصرين جنوب نابلس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وداهمت أحياءها وشوارعها.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة