الاحتلال يُحاصر منزلًا في طولكرم ويشن حملة مُداهمات في نابلس وطوباس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وحاصرت منزلًا بالقرب من مستشفى الإسراء، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في محيط المنزل وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، واعتقلت الشاب مروان عبد الرحمن راشد عوض.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "حطاب" في بلدة فرعون جنوب طولكرم، واعتقلت الشاب منذر حطاب.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المدينة، وانتشرت في عدة أحياء وداهمت منازل واعتقلت الشاب يوسف عبد الله بني عودة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام قرية أوصرين جنوب نابلس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وداهمت أحياءها وشوارعها.