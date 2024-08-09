شهداء جرّاء قصف الاحتلال خيام نازحين بـ "المنطقة الآمنة" في خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 308 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة ضد المواطنين، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39699 شهيدًا و 91722 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي يصنفها الجيش الإسرائيلي "منطقة آمنة".

ونقلا عن مصادر طبية، فإن غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خان يونس، تسببت في استشهاد ستة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر.

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن الغارة استهدفت مجموعة من المدنيين بينهم طفلان كانوا يستظلون بحائط مركز لتحفيظ القرآن يتبع وزارة الأوقاف في المواصي. وأضاف الشهود أن المكان المستهدف "مليء بالنازحين وخيامهم".

وأوضحوا أن المكان المستهدف يأتي ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة" التي حددها الجيش الإسرائيلي، ودعا المواطنين للتوجه إليها.

وتفتقر هذه المنطقة التي يزعم الجيش أنها "إنسانية آمنة" ويجبر الفلسطينيين على التوجه إليها، إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية فضلاً عن اكتظاظها بالنازحين.

ومع صدور أوامر الإخلاء وإعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عملية عسكرية في خان يونس شهدت مناطق شرق وجنوب المدينة، حركة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الغربية وسط قطاع غزة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس منذ أيام.

ووفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليوني فلسطيني، بينهم 1.7 مليون يعيشون في المواصي بظروف مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".

ونقل منذ صباح اليوم أكثر من 10 شهداء إلى مستشفى ناصر جراء استهدافات الاحتلال المتواصل المتواصلة على خانيونس.

في مدينة غزة وشمال القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة حويلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف وقنابل إنارة شمال وشرق غزة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر صحفية بارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال غرب النصيرات، وارتقاء شهيدين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال أرضاً زراعية على المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، ارتقى شهيد برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدرسة عيلبون في شارع 2 ببلدة القرارة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة شرق المدينة، وأطلقت دبابات الاحتلال النار المكثف خلال توغلها في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بإطلاق نار في الحي السعودي في محيط البركسات غرب رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.