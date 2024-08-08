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٪70 من شهداء وجرحى غزة أطفال ونساء

08 اغسطس 2024 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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٪70 من شهداء وجرحى غزة أطفال ونساء
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف تقرير أعدته "المؤسسة الفلسطينية المحلية للتمكين" بأن 70٪ من الشهداء والجرحى في غزة هم من الأطفال والنساء.

وقال المدير العام للمؤسسة، عدي أبو كرش، خلال مؤتمر صحافي عُقد، مساء اليوم الخميس، في مدينة رام الله، إن التقرير يرصد واقع النساء على وجه التحديد، ويركز على جوانب متعددة من حياة الشعب الفلسطيني، ويسلط الضوء على مجموعة من المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تعانيها المرأة الفلسطينية.

وأضاف، أن 88٪ من المستطلعة آراؤهن لديهن وصول محدود ومتقطع إلى دورات المياه، وأكثر من 70٪ لا يحصلن على الاستحمام الكافي، فضلا عن انعدام أدوات النظافة الصحية، ما يُحضّر لجيل من النساء يعانين أمراضا مزمنة.

وبين، أن كثيرًا من النساء أصبح يقع على عاتقهن إعالة أسرهن في ظل استشهاد رب الأسرة، و40٪ من النساء يحصلن على الغذاء يوميا أحيانًا، و29٪ لا يحصلن على الغذاء يوميًا.

وأشار إلى، أن هناك انعدامًا في الخصوصية عند 78٪ من النساء، نتيجة موجات النزوح المتكررة والعيش في خيام مكتظة ومتراصة.

وتابع، أن عشرات الآلاف من الأسر، المرأة فيها مسؤولة عن توفير مصادر الوقود، إذ تتعرض لانبعاثات وقود الحطب، ما يهدد المنظومة الصحية للنساء في قطاع غزة.

وأردف، أن 68٪ من النساء يتعرضن للعنف الجسدي، و73٪ يتعرضن للعنف النفسي في أماكن النزوح خلال الحرب، لأنها مسؤولة عن توفير الغذاء نتيجة استشهاد المعيل، و89٪ من النساء يعانين أعراض الاكتئاب والصدمة، مؤكدا أن الآثار النفسية التي تتعرض لها النساء ستبقى معها بعد الحرب.

#غزة #حرب الإبادة

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