الضمير توثق شهادات أسرى من سجن "عوفر" تعرضوا للاغتصاب والتعذيب

غزة/ فلسطين أون لاين

وثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، شهادات أسرى من سجن عوفر عن هول ما عانوه من تعذيب مستمر واعتداءات ووحشية، وتحقيق ميداني لا يخضع لأي رقابة أو قوانين، وحرمان من الطعام والنوم.

وقالت المؤسسة الحقوقية، إن متابعتها وزيارتها للمعتقلين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كشفت ممارسات واعتداءات بطريقة حشية وممنهجة تجاه المعتقلين وصلت إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وأكدت "الضمير"، في تقريرها الذي يعرض إفادات المعتقلين، أن المعتقلين في سجن عوفر تعرضوا للاغتصاب والاعتداءات الجنسية بشكل منهجي مستمر وليست ممارسات فردية من قبل السجانين.

شهادات حيّة

نقل التقرير عن أحد المعتقلين قوله أنه في "أحد الليالي حضرت وحدة القمع واخذوني أنا وعدد من المعتقلين في بركس ونحن مكبلي الأيدي ومعصوبي اللأعين، وأمرونا بالنوم على بطوننا وقام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بأخذي على زاوية في البركس وأمرني برفع يدي المكبلة وفتح أقدامي وكان يضربني بعصا على ظهري وكل انحاء جسمي".

وأضاف "ثم طلب مني أن أنزل بنطالي وأدخل في مؤخرتي جسماً معدنياً غريباً وبقيت بعدها أعاني أكثر من شهرين من ألم، ولم استطع الجلوس على مؤخرتي وقد نزفت من المؤخرة لمدة شهرين اضافة الى نزول دم مع البول".

ونقلت مؤسسة "الضمير"، عن معتقلٍ آخر أنه وخلال التعذيب أدخال أحد جنود الاحتلال مقدمة سلاحه الناري في مؤخرته وهو معصوب العينين ومكبل اليدين".

وسربت مؤخراً مشاهد تبين اغتصاب وتعذيب تعرض له المعتقلون الفلسطينيون في معتقل "سيدي تيمان" تابعة للقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال في منطقة النقب، والذي يعد أحد الأدلة والبراهين على قيام الاحتلال الإسرائيلي بمثل هذه الممارسات والأساليب من التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت مؤسسة "الضمير"، أن قيام الاحتلال بالاعتداءات الجنسية يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، باعتبارها أحد جرائم التعذيب والتي يتوجب محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

طالبت المؤسسة كافة منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بفتح تحقيق جدي وفعّال في ممارسة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للمسائلة والمحاسبة الدولية.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بمسئولياتها وإجراء زيارات لكافة سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراقبة الأوضاع التي يعيشها المعتقلين وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

وطالبت مؤسسة "الضمير"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات القبض بحق قادة الاحتلال على خلفية ما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداءات ممنهجة بحق المعتقلين بموافقة حكومة الاحتلال.