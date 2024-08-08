"شيلي، والله سيد من يفجر".. القسام تبث مشاهد نوعيَّة لـ "كمين محكم" ضد آليات الاحتلال في رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 307، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا محكما ضد آليات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن الكمين -الذي نفذته ضد آليات الاحتلال في حي تل السلطان برفح- يعود إلى الخامس من أغسطس/آب الجاري.

ووفق المشاهد، فقد استهدفت دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، ثم جرى استهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز "إم 113" (M113) بقذيفة مماثلة، إضافة إلى عبوة العمل الفدائي بعدما زرعها أحد مقاتلي القسام.

وأظهرت اللقطات استهداف الآليات الإسرائيلية بصورة مباشرة، واشتعال النيران فيها.

والله سيد مين يفجر 🔥



ناقلة جند أصابتها المقاومة بقذيفة ياسين

ثم دمرتها بشكل كامل بعبوة الفدائي في رفح



روح يا وحش . pic.twitter.com/y436fOl2Ts — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 8, 2024

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

وفي وقت سابق، مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز “سكاي لارك” و”بمبردير”.

وأوضحت القسام أن عملية الاستيلاء على المسيرتين جاءت أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء شرقي مدينة رفح وغربها (جنوبي قطاع غزة).

من جهته، كشفت معطيات لجيش الاحتلال أن 12جنديا، أصيبوا خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 6 في قطاع غزة.



ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في غزة وصل إلى 4 آلاف و284 ارتفاعا من 4 آلاف و272 يوم الثلاثاء.



وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 12 جنديا.



وذكر جيش، أن 6 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، دون أن يحدد مواقع إصابة البقية، لكنهم إصاباتهم يعتقد أنها على الحدود مع لبنان، حيث يستمر حزب الله في قصف مواقع لجيش الاحتلال.