القسام تبث مشاهد الاستيلاء على طائرتي استطلاع شرقي رفح وغربها.. والاحتلال يعترف بخسائر جديدة

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 307، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز “سكاي لارك” و”بمبردير”.

وأوضحت القسام أن عملية الاستيلاء على المسيرتين جاءت أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء شرقي مدينة رفح وغربها (جنوبي قطاع غزة).

من جهته، كشفت معطيات لجيش الاحتلال أن 12جنديا، أصيبوا خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 6 في قطاع غزة.



ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في غزة وصل إلى 4 آلاف و284 ارتفاعا من 4 آلاف و272 يوم الثلاثاء.



وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 12 جنديا.



وذكر جيش، أن 6 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، دون أن يحدد مواقع إصابة البقية، لكنهم إصاباتهم يعتقد أنها على الحدود مع لبنان، حيث يستمر حزب الله في قصف مواقع لجيش الاحتلال.