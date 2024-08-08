استعدادًا لرد إيران وحزب الله.. الاحتلال يجهز "مدينة خيام" لاستيعاب نازحين بالنقب الصحراوي

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال يستعد لإقامة مدينة خيام بصحراء النقب لاستيعاب نازحين إذا وقعت حرب كبيرة، على ضوء اعتزام حزب الله وإيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّ "المجلس الإقليمي في مستوطنة (رمات هنيغف بمنطقة النقب) يخطط بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، لإقامة مخيم للنازحين يحتوي على المئات من الخيم والأسرة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المجلس الإقليمي "رمات هنيغف " قوله:" إنهم يتوقعون أن يقوم آلاف الإسرائيليين بالنزوح بشكل ذاتي، في حال حدوث تصعيد في منطقة الشمال، وهو الأمر الذي سيعيق عملية استيعاب النازحين، وبالتالي تمت إقامة هيئة خاصة للتعامل مع النازحين".

وقبل أسبوعين، أجرت لجنة الطوارئ في المجلس الإقليمي "رمات هنيغف " تدريبًا يحاكي تصعيدًا في منطقة الشمال واستيعاب نازحين من منطقة الشمال.

ومساء الثلاثاء، قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، إن رد الحزب على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر "آتٍ لا محالة"، سواء بشكل فردي أو جماعي، وإن ترقب إسرائيل له "جزء من العقاب".

وتترقب "إسرائيل" منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية نهاية يوليو الماضي، وشكر ببيروت في اليوم السابق.

وبينما تبنت "تل أبيب" اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، إلاّ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران.