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الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال السّاعات الماضية

08 اغسطس 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الـ 307 تواليًا.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 22 شهيدًا و77 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39699 شهيدًا و 91722 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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