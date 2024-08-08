"المطبخ العالمي" يعلن استشهاد فلسطيني من موظفيه في غزة

دير البلح/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية، اليوم الخميس، استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدعى نادي السلوت، قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية، مقرها في الولايات المتحدة، في منشور على منصة (إكس): "قُتل أحد زملائنا الفلسطينيين، نادي السلوت، الليلة بالقرب من دير البلح في غزة".

وأضافت أن السلوت "كان عضوًا أصيلاً في فريقنا بالمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا للحاجات الإنسانية في رفح (جنوبي القطاع)".

وأشادت المنظمة بالسلوت مؤكدةً أنه "كان في جوهره إنسانيًا محبًا للخير".

وتابعت: "لا نزال ننظر في تفاصيل هذه المأساة، لكننا نعتقد أنه كان خارج وقت العمل عندما قُتل".

وأعربت المنظمة الإغاثية عن تعاطفها وتكافلها مع عائلة السلوت وبقية فريقها في جميع أنحاء العالم، مضيفة: "ونحن نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، استشهد 7 من موظفي المنظمة ذاتها من جنسيات مختلفة، بينهم "أمريكي وأسترالي وبريطاني وبولندي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبات الإغاثة الخاصة بالمؤسسة على شارع الرشيد في مدينة دير البلح، ما أثار موجة إدانات واسعة.