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لواء احتياط "إسرائيلي": عليكم استيعاب الوضع فـ"تل أبيب" لن تصمد في حرب إقليمية دون دعم أميركي كامل

08 اغسطس 2024 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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أكد اللواء احتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أمس الأربعاء، أن صمود "إسرائيل" في حرب إقليمية يعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة.

وقال بريك في مقال له، إن "إسرائيل" لا تستطيع الصمود وحدها والانتصار في مواجهة استنزاف الجيش".

وأشار إلى أن دعوات بعض "الإسرائيليين" إلى شن ضربات استباقية على إيران وحزب الله يؤكد أنهم لم يستوعبوا خطورة الوضع الذي يمر به جيش الاحتلال.

وتابع، "هؤلاء الأشخاص لا يأخذون في الاعتبار أن أي هجوم استباقي سيؤدي على الفور إلى حرب إقليمية".

وشدد بريك على "إسرائيل" لا يمكن أن تخوض حربًا أو تبقى فيها دون الاعتماد على الولايات المتحدة بشكل مطلق.

وحذّر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد من أنه إذا شنت "إسرائيل" حربا استباقية، فسوف تتعرض مراكزها السكانية ومحطات الطاقة ومنصات الغاز والنقل والبنية التحتية الصناعية وقواعد الجيش إلى هجمات يومية بآلاف الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشدد على أنه ليس لدى جيش الاحتلال قدرة على الاستجابة لحرب إقليمية، لا في الدفاع عن هذه البنية التحتية الوطنية وغيرها، ولا في هزيمة إيران وحزب الله ووكلائهما.

وفي وقت سابق، وصف اللواء المتقاعد، سياسة الاغتيالات بأنها عديمة الفائدة في هذا الوقت، وأنها أشعلت نارًا كبيرة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن نتنياهو لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل التداعيات الصعبة التي ستتبع قراراته، وآخرها اغتيال القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضحاية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد إسماعيل هنية في طهران.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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