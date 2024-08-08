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بالصور "وزرعت المتفجّرات في جدرانه الدّاخلية".. الاحتلال يفجّر منزل الشهيد مؤمن المسالمة في الخليل

08 اغسطس 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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الخليل/ فلسطين أون لاين

 فجَرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا وداهمت منزل منزل عائلة الشهيد مسالمة في حي الناموس غرب البلدة، وطوّقت المنزل، وأغلقت الطرق المؤدية اليه بالسواتر الترابية، وأجبرت العائلة على إخلاء المنزل، وشرعت بتفخيخ جدرانه الداخلية، قبل أن يتم نسفه.

ويوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، سلّمت قوات الاحتلال، عائلة الشهيد المسالمة، أمرًا عسكريًا جديدًا، لإخلاء منزلها في بلدة دورا قضاء الخليل، تمهيدًا لهدمه.

ويُذكر أن الشهيد مسالمة ارتقى برصاص الاحتلال في الأول أبريل الماضي  في "غان يفني" في أسدود، ما أدى إلى إصابة  ثلاثة مستوطنين.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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