إصابات واعتقالات.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات للمواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوبي المدينة، واعتقلت المواطن أحمد عبد الله رزمك ونَجله مهند بعد مداهمة منزلهما وتخريبه.

وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين أحدهما بجراح خطيرة في الظهر، والآخر متوسطة في الساق.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واعتقالات واسعة في بلدة صوريف غربي المدينة، واقتادت الشبان للتحقيق الميداني، وأفرجت عن معظمهم، وأبقت الشابين أسامة يوسف حميدات، عرفات منصور شحدة.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة جماعين جنوبي المدينة، واعتقلت الأسير المحرر والخطيب جهاد شحادة.

في رام الله، أفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنة فلسطينية بجروح في رأسها جراء مهاجمتها من قبل المستوطنين على الطريق الواصلة بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت عبد الله نجم الدين.