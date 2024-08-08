"الإبادة متواصلة".. عشرات الشهداء بـ "مجازر داميَّة" وقصف مدارس إيواء في أنحاء قطاع غزًّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 307 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39699 شهيدًا و 91722 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استشهد أكثر من ثلاثين مواطنًا في سلسلة مجازر مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال، واستهدفت منازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة.

واستشهد 29 مواطنا، ظهر الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

فيما قال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 15 شهيدًا وعدد من الجرحى بعضهم بحالة الخطر، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء بمدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

بدوره، أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء 15 شهيداً من جراء قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنّ شهيدين ارتقَيا في قصف اسرائيلي لمحيط دوار الكويت في حي الزيتون، جنوبيّ شرقيّ مدينة غزة، متحدثاً عن ساعة دامية في كل محافظات قطاع غزة مع ارتكاب الاحتلال عدة مجازر .

وذكرت، أنّ عدة إصابات وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي خان يونس أيضاً، استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي منزلاً قرب صالة "دريم" في بلدة القرارة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 5 شهداء.

وارتقى 4 شهداء في قصف استهدف مدنيين في محيط شركة الكهرباء، شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ غارة إسرائيلية وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار من جانب الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 5 شهداء ووقوع جرحى من جراء استهداف الاحتلال مدرسة عبد الفتاح حمود في شارع يافا، والتي تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة، بالإضافة إلى ارتقاء 7 شهداء في استهداف مدرسة الزهرة.

وفي جنوبي المدينة، استهدفت مسيّرة "كواد كابتر" بالنيران محيط الكلية الجامعية والمجمع الإسلامي في حي الصبرة.

وفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، أكّد شهود عيان أنّ الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في مخيم الشابورة قرب مسجد الفاروق، وسط المدينة.

إلى ذلك، طلب جيش الاحتلال إخلاء مناطق واسعة من خان يونس ومناطق وادي السلقا والقرارة، جنوبي القطاع.

وتحدث عن رصد تحرك لدبابات الاحتلال في أحد مواقعه في القرارة، تمهيداً لعدوانه الجديد على شرقي خان يونس.

وأشار إلى نزوحٍ كثيف من خزاعة وعبسان وسائر البلدات الشرقية نحو المناطق الغربية لخان يونس، بعد تهديدات الاحتلال.