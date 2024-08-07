"على جهنم ديليفري".. القسام تبث مشاهد ملحميَّة لاصطياد جنود بـ "كمين الفراحين 2" شرق خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 306، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلّح لحركة حماس، الأربعاء، مشاهد من كمين "الفراحين 2"، والذي قامت فيه بتفجير عبوة "سجيل" (التي تمّ صنعها خلال معركة طوفان الأقصى ويتمّ فيها استخدام بقايا الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة) بجنود العدو في منطقة الفراحين شرق خانيونس.

وتظهر المشاهد تفجير القسام، عبوة ناسفة في قوة راجلة للاحتلال، ومقتل وإصابة عناصرها، شرق خانيونس، بعد رصدهم بكاميرات في المنطقة.

وتبدو المنطقة التي وقع فيها الكمين مدمرة بالكامل، بعد قصفها بشدة، ورغم ذلك، وصل إليها مقاتلو القسام، وراقبوا الجنود قبل استدراجهم إلى الكمين وتفجيره بهم.

واستخدمت القسام في الكمين، عبوة أطلقت عليها اسم سجيل، وقالت إنه جرى تصنيعها خلال العدوان الحالي، من مخلفات صواريخ الاحتلال، غير المنفجرة وتحتوي على 750 شظية معدنية.

وأهدى المقاتلون الكمين، إلى روح القائد إسماعيّل هنية، مرددًا كلماته الشهيرة "هي لله، هي لله".

من جهته، أفاد مصدر قيادي في القسام، أن العبوة المستخدمة في كمين خان يونس من نوع "سجيل" وصنعت أثناء معركة طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية.

وكانت فجّرت كتائب القسّام عبوةً مضادةً للأفراد في قوة إسرائيلية تحصّنت داخل مبنى، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، بينما تواصلت الاشتباكات مع القوات المتوغلة في المنطقة. حسب بيانٍ لها نشرته الإثنين الماضي عبر تليجرام.