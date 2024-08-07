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اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" يبحث "جرائم إسرائيل" في جدة

07 اغسطس 2024 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، انطلاق اجتماع استثنائي في مدينة جدة السعودية بهدف "بحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة إيران".

جاء ذلك بحسب ما أعلنته المنظمة عبر حسابها بمنصة إكس، وسط تقارب دولي لاحتمال رد إيران على إسرائيل عقب اتهامها باغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، قبل أسبوع.

وأفادت المنظمة ببدء "الاجتماع الاستثنائي المفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة إيران"، دون تفاصيل أكثر.

والاثنين، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان بأنها "ستعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءاته على سيادة إيران".

وتشهد المنطقة مخاوف من تصاعد ساحات المواجهة، تحسبا لرد "حزب الله" على اغتيال القيادي لديه فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي، كما تترقب "تل أبيب" ردًا إيرانيًا محتملًا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.

 

المصدر / الأناضول
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