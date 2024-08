قناة عبريَّة توثق بفيديو "مروع" جريمة اغتصاب أسير غزي في "سديه تيمان"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت القناة 12 العبرية، فيديو يوثق جريمة اعتداء "وحشي" نفذها من وحدة القوة 100 ضد شرطي فلسطيني من وحدة مكافحة المخدرات، تم اعتقاله من مخيم جباليا واحتجازه في سجن "سيدي تيمان" المعروف بـ"غوانتانامو إسرائيل" في صحراء النقب.

يُظهر التوثيق أسرى من غزة ممددين على الأرض وعيونهم مغطاة. وقام جنود خدمة الاحتياط من القوة 100، المكلفة بحراسة منشأة سديه تيمان، باقتياد الشرطي من زاوية المنشأة وهم مدركون لوجود الكاميرات الأمنية، ثم حاولوا إخفاء الاعتداء الجنسي باستخدام الدروع.

وأضافت القناة أن الأسير الغزّي نُقل إلى المستشفى بعد ساعات من الاعتداء وهو في حالة نزيف، حيث وصفت جراحه بالخطيرة جدًا.

وأوضح التقرير الطبي أن إصاباته ناتجة عن إدخال جسم صلب في مؤخرته. وتم اعتقال المشتبه بهم بعد ثلاثة أسابيع من الاعتداء، ومنذ ذلك الحين جرى تمديد اعتقالهم عدة مرات.

وأكدت القناة أن الضحية ليس قياديًا في كتائب القسام، ولم يُعتقل في بداية الحرب، بل هو لاجئ من مخيم جباليا وشرطي في مكافحة المخدرات بغزة، ولم يكن عنصرًا في قوات النخبة ولم يشارك في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأظهرت نتائج فحص جهاز الكذب أن الجنود الخمسة كذبوا في الشهادات التي أدلوا بها خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "هآرتس"، فإن المعتقل في معسكر سديه تيمان، أصيب بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع، ونقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وكشفت شهادات بثها التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان"، الإثنين الماضي، تفاصيل جديدة عن الجريمة مما يؤكد أن الاعتداءات الجنسية على الأسرى تشكل ظاهرة شائعة تشمل الأسرى الذين يحتجزهم الجيش ومصلحة السجون "شاباص".

