رابط تسجيل المساعدات النقدية من مؤسسة إنقاذ الطفل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية عن إمكانية استقبالها أي طلب للمواطنين في قطاع غزة الراغبين في الاستفادة من المساعدات النقدية وغيرها والتي تلبي حاجاتهم.

وقالت مؤسسة الطفل إنها تسعى للحفاظ على الجميع آمنين في برامج وتدخلات الاستجابة الإنسانية وبرنامج الطوارئ.

ونوهت المؤسسة إلى أن آلية التواصل عبر رابط خاص، يقوم فريقها بمتابعة كافة ما يصلها عبر من الراغبين في الاستفادة المالية.

وأشارت إلى أن تعبئة النموذج لا يشكل تأكيدا أو وعد بتقديم الخدمة المشار إليها، غير أنها ستقوم بالجهود اللازمة للمساعدة.

وذكرت أنه للاستفسارات والشكاوى وضعت رقما للتواصل "الخط الساخن" 1800724726 وكذلك خدمة التواصل عبر الواتساب عبر رقم 00972592826040.

كذلك نشرت المؤسسة بريدا إلكترونيا للتواصل بعنوان [email protected]

ونوهت مؤسسة إنقاذ الطفل إلى أنها تسعى إلى الاستجابة بشكل حاسم لجميع الشكاوى في غضون عشرة أيام عمل.

للاستفادة من خدمة مؤسسة إنقاذ الطفل في تقديم الدعم المادي والغذائي وغيره عبر الرابط التالي اضغط هـنـا