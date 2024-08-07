رابط التسجيل لمساعدات اليونيسف في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن التسجيل للحصول على مساعدات نقدية وغذائية للأسر النازحة والمتضررة من الحرب في قطاع غزة بالشراكة مع الاتحاد الأوربي واليونيسف ما زال متاحًا.

ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل وتحديث البيانات من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات الخاصة بالمتضررين والنازحين بسبب الحرب على قطاع غزة للحصول على المساعدات.

وفي وقت سابق نوهت الوزارة إلى أن 60 ألف أسرة في قطاع غزة، استفادة من المساعدات النقدية التي قدمتها اليونيسف، فيما لا تزال ترسل الرسائل بشكل يومي للأسر التي سجلت للاستفادة من هذه المساعدات.

وحثت الوزارة المواطنين لتحديث البيانات ليتمكنوا من الاستفادة من المساعدات، مشيرة إلى أن الرابط متاح أيضًا للمتضررين في الضفة الغربية أيضًا.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها المشتركة التي أثمرت عن تقديم الدعم النقدي والغذائي لآلاف الأسر المحتاجة في غزة منذ بادية الحرب في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.

وقدمت الشكر لكافة الشركاء الدوليين الذين واصلوا جهودهم لاستمرار تقديم هذه المساعدات للمواطنين في غزة والضفة.

ويبحث مواطنون كثر في قطاع غزة عن طريقة التسجيل للحصول على مساعدة اليونيسف النقدية، والتي استفاد الآلاف منها فعليًا.

وتعتمد منظمة اليونيسف فعليًا على قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لتوجيه مساعدتها للمقدمين للمساعدة.

ويضع "فلسطين أون لاين" رابط التسجيل للحصول على مساعدة اليونيسف اضغــط هـنـــا

للتواصل مباشرة مع منظمة اليونيسف عبر الواتس أب 00972594040121 حيث يتم الرد خلال وقت قصير من إرسال الاستفسار.