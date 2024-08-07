فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المجاعة تُهدد حياة طفل غزّي يعاني من ضمور في الدّماغ

السّنوار مصيبة نتنياهو الكبرى!

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال مركبة في جنين

كيف تداول الإعلام العبري اختيار "السّنوار" خلفًا للشّهيد القائد هنية؟

"الإبادة متواصلة..".. الحرب الصهيونية على غزة تدخل يومها الـ 306 تواليًا

استطلاع: أغلبية بأميركا تعارض إرسال قوات للدفاع عن (إسرائيل)

خبير عسكري: لهذه الأسباب.. المقاومة غيّرت طريقة إدارة المعارك في غزة

"السنوار" خلفًا لـ"هنية".. السلاح على طاولة "التفاوض"

انتهى مفعول دوبامين الاغتيال .. رحبوا بكورتيزول الخوف

الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية والمقاومة تتصدّى

"وارتفاع عدد شهداء جنين 6 شهداء منذ أمس"

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال مركبة في جنين

07 اغسطس 2024 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
جنين/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني،  متأثرًا بجروح أصيب بها إثر قصف قوات الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين، أمس  الثلاثاء.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، اليوم الأربعاء، باستشهاد الشاب محمد علي أبو حجاب في مستشفى رفيديا في نابلس، متاثرًا باصابته الحرجة.

وارتقى خمسة شهداء، أمس الثلاثاء، في استهداف قوات الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن شهداء جنين اللذين ارتقوا بقصف طيران الاحتلال على الحي الشرقي بالمدينة، الشقيقان عمر وسيف الزعيم "أبو عبيد" وأحمد السعدي وخطاب بدوية وأيهم الجبر زكارنة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدف مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة آخرين.

وعم الإضراب الشامل، الذي دعت له فصائل  العمل الوطني، المدينة حدادًا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها، وتنديدًا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

#الحرب على غزة #شهداء جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة