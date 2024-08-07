استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بقصف الاحتلال مركبة في جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها إثر قصف قوات الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين، أمس الثلاثاء.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، اليوم الأربعاء، باستشهاد الشاب محمد علي أبو حجاب في مستشفى رفيديا في نابلس، متاثرًا باصابته الحرجة.

وارتقى خمسة شهداء، أمس الثلاثاء، في استهداف قوات الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن شهداء جنين اللذين ارتقوا بقصف طيران الاحتلال على الحي الشرقي بالمدينة، الشقيقان عمر وسيف الزعيم "أبو عبيد" وأحمد السعدي وخطاب بدوية وأيهم الجبر زكارنة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدف مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة آخرين.

وعم الإضراب الشامل، الذي دعت له فصائل العمل الوطني، المدينة حدادًا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها، وتنديدًا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.