خبير عسكري: لهذه الأسباب.. المقاومة غيّرت طريقة إدارة المعارك في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن المقاومة غيّرت طريقتها في التعامل، مما يجعلها قادرة على خوض معركة طويلة.

وأوضح الدويري أن المقاومة الفلسطينية أثبتت أن لديها قدرة على إدارة معركة طويلة واستفادت من التجارب وغيّرت تعاملها في كل مرحلة عن الأخرى.

وأشار إلى أن المعارك الدائرة في رفح جنوبي القطاع دخلت شهرها الثالث، ومع ذلك لا يمكن التكهن بموعد توقفها لأنه لا توجد سيطرة فعلية من جانب "إسرائيل" بسبب اقتصاد المقاومة في جهدها وقوتها، فضلًا عن إعادة بناء القوة من حيث الأفراد والعتاد، مما يمنحها قدرة على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال.

وقال، إن "طريقة إدارة المعركة في المنطقة الواحدة أصبحت تختلف عن غيرها من المناطق، إذ تجاوزت المقاومة المعارك التصادمية التي تستهلك الذخيرة والأفراد، فيما هي الآن تترك القوات تدخل المنطقة ثم تبدأ استهدافها بعمليات نوعية".

ولفت الدويري إلى أن مفهوم القيادة والسيطرة في الحرب غير المتناظر مختلف عنه في الحروب العادية، لأن التخطيط في حرب كالتي تجري بالقطاع يكون مركزيًا والتنفيذ لا مركزيًا حسب ظروف الميدان.