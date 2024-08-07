كيف تداول الإعلام العبري اختيار "السّنوار" خلفًا للشّهيد القائد هنية؟

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار خلفًا لرئيس مكتبها السياسي الشهيد القائد إسماعيل هنية، الأمر الذي أحدث صدمةً كبيرة لم تستطع وسائل الإعلام العبري إخفاءها، بعد أن أصبح خبر القائد السنوار متداولًا رئيسيًا في أفواه المحللين والخبراء والمسؤولين "الإسرائيليين".

وقال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آفي يسخاروف، إن "حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها، لا سيما أن "إسرائيل" تعتبر السنوار مهندس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي كبّدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزّت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم".

وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، إن "اختيار السنوار يُظهر أن حماس في غزة لا تزال قوية".

وأمس الثلاثاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن "اختيار السنوار "يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة".

وأوضح حمدان أن تدرج السّنوار منذ سنوات شبابه في مواقع عديدة داخل الحركة جعله مؤهلًا لقيادتها في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه سيكون حوله فريق في قيادة الحركة عونًا وسندًا له.

وتابع قائلًا "رغم كل معاناة شعبنا والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال والمجازر اليومية المرتكبة بحق شعبنا، فإن هذه الحركة لا تزال صامدة في الميدان ولا تزال صامدة في السياسة".