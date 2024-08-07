استطلاع: أغلبية بأميركا تعارض إرسال قوات للدفاع عن (إسرائيل)

واشنطن/ فلسطين اون لاين

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، بأن استطلاعاً للرأي أظهر معارضة أغلبية بأميركا إرسال قوات للدفاع عن "إسرائيل" في حال تعرُّض الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" أظهر أن 55% من الأميركيين عارضوا إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، بينما أيد 41% القيام بذلك.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لـ(إسرائيل)، إذ تقدم لها مساعدات دفاعية بقيمة ثلاثة مليارات و800 مليون دولار سنوياً.

كما أن الطائرات الإسرائيلية التي تقصف غزة، هي طائرات أمريكية الصنع، ومعظم الذخائر التي تستخدم الآن موجهة بدقة، كما يتم إنتاج بعض الصواريخ الاعتراضية الخاصة بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة.

وتسود منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر والترقب لرد إيراني محتمل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران.