قائد جيش إيران: اختيار السّنوار يعني أن لا أمل لـ(إسرائيل) بمستقبلها

طهران- فلسطين أون لاين

: أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أن "اختيار يحيى السنوار رئيسًا لمكتب حماس السياسي يعني أن الكيان الصهيوني لا ينبغي أن يكون لديه أي أمل في مستقبله".

وقال موسوي في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء: إن "اختيار السنوار خلفاً لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها".

وأضاف موسمي "جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الثلاثاء، عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان صحفي "بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس اختيار الأخ القائد المجاهد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية".

