الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية والمقاومة تتصدّى

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار داخل البلدة القديمة بنابلس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، "يواصل مقاتلونا الميامين في ميدان المعركة خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني داخل أزقة البلدة القديمة، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة، مؤكدين وقوع إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو"

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة ، في بلاغ عسكري منفصل، "تمكن مقاتلونا من استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس في محيط مخيم بلاطة بوابل كثيف من الرصاص".

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أنها حققت إصابات مؤكدة بصفوف قوات العدو داخل المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بنابلس.

وأعلن الهلال الأحمر، عن إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك جنوب نابلس

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا، وشنت حملة اعتقالات للمواطنين، من بينهم أسرى محررون.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء طاهر عامر من بلدة علار، وبدر رضوان من بلدة زيتا شمال طولكرم.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص ما أدى إلى إصابة شاب.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي جعيدي بالمدينة واعتقلت والد المطارد طارق داود وشقيقه ماهر.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد جمال أبو هنية، ووالد الشهيد علي أبو بكر، ووالد الشهيد إيهاب أبو حامد.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل الإفراج عن عدد منهم، واعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أحرقت حافلة، أثناء انسحابها من المخيم.