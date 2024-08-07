"الإبادة متواصلة..".. الحرب الصهيونية على غزة تدخل يومها الـ 306 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 306 تواليًا، لم يترك الاحتلال فيها أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39653 شهيدًا و91535 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "حمادة" بمنطقة بيارة آل حمادة مقابل مدرسة يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فجر اليوم.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت لاهيا، وسن طيران الاحتلال غارة قرب دوار التعليم شمالي القطاع.

في المحافظة الوسطى، قصفت زوارق الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أصيب عدد من المواطنيين بقصف طيران الاحتلال محيط مخيم نازحين قرب منطقة العطار غرب خانيونس.