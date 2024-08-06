استشهاد الصحفي محمد أبو سعادة بقصف "إسرائيلي" شرق خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد، مساء اليوم الثلاثاء، الصحفي محمد عيسى أبو سعادة، إثر غارة إسرائيلية جوية استهدفت محيط منزل عائلته في منطقة "الزنة"، شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد أبو سعادة، المراسل والمصور الصحفي لعدة وسائل إعلامية".

وأدان المكتب الحكومي "استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين".

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن "تل أبيب" واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.