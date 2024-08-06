رئيس بلدية "كريات شمونة": 9 ملايين "إسرائيلي" في حالة هلع

غزة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس بلدية كريات شمونة اليوم الثلاثاء إن 9 ملايين إسرائيلي يعيشون في حالة هلع وتحت التهديد في ظل اشتعال جبهة شمال "إسرائيل" جراء هجمات حزب الله اللبناني، وسط الترقب الإسرائيلي لرد إيراني.

وأضاف رئيس البلدية أن على "إسرائيل" توجيه ضربة استباقية إلى إيران، وذلك في أعقاب تصريح له أول أمس الأحد طالب فيه بإحراق بيروت وطهران في ما سماه هجوما استباقيا "يعيد الردع لإسرائيل".

واليوم، أعلن مستشفى مدينة نهاريا أن عدد المصابين في انفجار مسيّرة لحزب الله بالجليل الغربي ارتفع إلى 19 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة، في حين أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط قتيل في انفجار مسيّرة أطلقها حزب الله وسقطت على سيارة بالمدينة.

وترافق ذلك مع شن "إسرائيل" غارات على مواقع عدة في الجنوب اللبناني وإعلان جيش الاحتلال شن طائراته الحربية غارة على ما سماه "مبنى عسكريا لحزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان، في حين يقصف الحزب مستوطنات عدة، من بينها في كريات شمونة، إذ سبق أن استهدفها بعشرات الصواريخ.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، باستشهاد 5 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا في بلدة ميفدون بجنوبي لبنان في أعقاب مقتل 3 أشخاص أمس الاثنين في غارات إسرائيلية، بينهم مسعف ومقاتلان نعاهما حزب الله.

المصدر / الجزيرة