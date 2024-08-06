خبير عسكري يكشف: ما رسائل حزب الله من الهجوم على أهدافٍ عسكرية في شمال عكا؟

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، شن هجوم بسرب من "المسيرات الانقضاضية" على مواقع عسكرية شمال عكا، ما أسفر عن إصابة 17 مستوطنًا بينهم حالات خطرة للغاية.

حيث قال حزب الله، إنه شن هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مقر قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا شمال فلسطين المحتلة.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

من جهته، علق الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، على الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء على أهداف بشمال "إسرائيل".

وقال الخبير العسكري، في تحليله، إن الهجمات مؤشر لاتساع مسرح العمليات وتغير في قواعد الاشتباك وتصاعد المواجهات.

وأوضح الفلاحي، أن هذه الهجمات تمثل كذلك اختلافًا نوعيًا في طبيعة العمليات، مضيفًا أنَّ هذا التصعيد يمثل رسالة من حزب الله لـ "إسرائيل" بامتلاكه الآليات والإمكانات لإحداث خسائر حقيقية في الداخل الإسرائيلي.

وأكد الخبير العسكري أن الهجمات الأخيرة، رغم أنها استهدفت أماكن سبق استهدافها، فإنها كانت مؤثرة جدًا، مما يعكس تطورًا في التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع خلال الساعات القادمة.

وأشار الفلاحي إلى تصريحات رئيس بلدية نهاريا بضرورة توجيه ضربات داخل بيروت كرد على هذه الهجمات، تدل على رغبة إسرائيل في القيام بضربات استباقية لرد حزب الله على اغتيال إسرائيل قائده البارز فؤاد شكر.

وأوضح أن استهداف حيفا وأهداف اقتصادية وعسكرية مهمة، يشير إلى انتقال المواجهة لمرحلة جديدة من التصعيد، مما قد يدفع إسرائيل للرد بقوة.

ويرى الفلاحي أن الوضع الحالي يتجه نحو تصعيد بطيء، خاصة في ظل إعلان حزب الله أن الرد على اغتيال شكر لم يأت بعد، كما يرى أن التأخير في الرد قد يكون نتيجة للتنسيق مع إيران، مما يتطلب تحضيرات عسكرية للرد بشكل مشترك.

وأشار الفلاحي إلى أن مقتل مدنيين نتيجة استهداف بسيط من حزب الله يعطي رسالة واضحة لإسرائيل بأنها قد تواجه خسائر كبيرة إذا صعدت من طرفها حال قيام الحزب بعملية إغراق للأراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات.

ومن ثم، فإن رسالة حزب الله ستدفع "إسرائيل" -حسب الفلاحي- إلى التفكير بتحمل رد الحزب دون تصعيد، حيث إن التصعيد قد يؤدي إلى استهداف مناطق سكنية كبيرة ومنشآت حيوية، لا تتحمل إسرائيل خسائرها.