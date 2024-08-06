الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات جرائم الإبادة المتواصلة بغزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لأبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - لليوم الـ 305 تواليًا.
▪️ (305) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
▪️ (3,471) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
▪️ (49,653) شهيداً ومفقوداً.
▪️ (10,000) مفقودٍ.
▪️ (39,653) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.
▪️ (16,365) شهيداً من الأطفال.
▪️ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
▪️ (11,012) شهيدة من النساء.
▪️ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.
▪️ (79) شهيداً من الدفاع المدني.
▪️ (165) شهيداً من الصحفيين.
▪️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
▪️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
▪️ (91,535) جريحاً ومُصاباً.
▪️ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
▪️ (172) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
▪️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
▪️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
▪️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
▪️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
▪️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
▪️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
▪️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
▪️ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
▪️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
▪️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
▪️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
▪️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
▪️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
▪️ (198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
▪️ (120) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
▪️ (332) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
▪️ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.
▪️ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
▪️ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
▪️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
▪️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
▪️(80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
▪️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
▪️ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
▪️(34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
▪️(68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
▪️(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
▪️(131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
▪️(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
▪️(3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
▪️(34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
▪️(700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
▪️(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.