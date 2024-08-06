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الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات جرائم الإبادة المتواصلة بغزَّة

بـ "لغة الأرقام"..

الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات جرائم الإبادة المتواصلة بغزَّة

06 اغسطس 2024 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات جرائم الإبادة المتواصلة بغزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لأبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - لليوم الـ 305 تواليًا.

▪️ (305) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

▪️ (3,471) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

▪️ (49,653) شهيداً ومفقوداً.

▪️ (10,000) مفقودٍ.

▪️ (39,653) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.

▪️ (16,365) شهيداً من الأطفال.

▪️ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

▪️ (11,012) شهيدة من النساء.

▪️ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.

▪️ (79) شهيداً من الدفاع المدني.

▪️ (165) شهيداً من الصحفيين.

▪️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

▪️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

▪️ (91,535) جريحاً ومُصاباً.

▪️ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

▪️ (172) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

▪️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

▪️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

▪️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

▪️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

▪️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

▪️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

▪️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

▪️ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

▪️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

▪️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

▪️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

▪️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

▪️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

▪️ (198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

▪️ (120) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

▪️ (332) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

▪️ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

▪️ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

▪️ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

▪️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

▪️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

▪️(80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

▪️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

▪️ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

▪️(34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

▪️(68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

▪️(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

▪️(131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

▪️(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

▪️(3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

▪️(34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

▪️(700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

️(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

#غزة #حرب الإبادة

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