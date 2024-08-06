مقتل مستوطن وإصابة آخر بهجوم مسيرات لحزب الله على نهاريا

قُتل مستوطن "إسرائيلي" وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قرية المزرعة بين عكا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة،في انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان.

وأفاد موقع أخبار "إسرائيل العبري"، بمقتل مستوطن "إسرائيلي" متأثرا بجراحه جراء إنفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في قرية المزرعة.

وفي التفاصيل، نشرت وسائل الإعلام العبري، " ظهر اليوم الثلاثاء، أطلقت المقاومة اللبنانية سرب من الطائرات المسيرة باتجاه شمال فلسطين المحتلة، واستهدفت الطائرات معسكرات لجيش الاحتلال، وفشلت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الطائرات، وتمكنت إحداها من استهداف منشأة عسكرية قرب "نهاريا"".

وأضافت، "على الرغم من محاولة الصواريخ الاعتراضية التصدي للطائرة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، أسفرت الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بشظايا الصواريخ الاعتراضية".

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى اشتعال النيران داخل قاعدة عسكرية في "نهاريا" بعد مهاجمتها بعدد من المسيّرات.

وقال رئيس بلدية نهاريا، إن "عدة طائرات حلّقت وانفجرت في المدينة، وهناك أضرار، وتقارير عن وقوع إصابات".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم حزب الله ليس ردًا على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر، إنما ردًا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان.

ودوت صافرات الإنذار ظهر اليوم، في مدينة نهاريا الساحلية ومحيطها وفي مدينة عكا بعد اشتباه بتسلل مسيرات من لبنان، وسمع دوي انفجارات في مدينة حيفا.