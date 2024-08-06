"أرقام صادمة".. الحرب حرمت أكثر من 620 ألف طالب بقطاع غزة من حقّهم في التّعليم

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 10 آلاف طالب فلسطيني سُجّل في سجلات الشهداء، وأكثر من 16 ألف آخرين أُصيبوا بجروح بقصف الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت وزارة التعليم في بيان لها، إلى أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا بقطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9936، والذين أصيبوا إلى 15897، فيما استهشد 107 طالب وأُصيب 526 آخرين، واعتقل 390 طالبًا في الضفة الغربية.

وذكرت أن 504 معلمًا وإداريًا استُشهدوا، وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 117 في الضفة.

وأوضحت أن أكثر من 620 ألف طالب بقطاع غزة حُرموا من الالتحاق بمدارسهم، منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة.

ورصدت الوزارة تضرر 119 مدرسة حكومية بصورة بالغة، فيما دمّر الاحتلال 62 مدرسةً بشكل كامل،كما تعرضت 191 مدرسة حكومية وتابعة للأونروا للقصف والتخريب.

وتعرضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها، خلال عدوان الاحتلال على مدن الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن 20 جامعة بقطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرض أكثر من 31 مبنى تابعًا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي.