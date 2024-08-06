7 شهداء في قصف الاحتلال بلدات الجنوب اللبناني

جنوب لبنان/ فلسطين أون لاين

ارتقى 7 شهداء في غارة صهيونية، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارة صهيونية شنها الاحتلال على بلدات الجنوب اللبناني.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، ظهر اليوم، إن 5 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال منزلًا في بلدة ميفدون جنوبي لبنان.

وفجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 مواطنين لبنانيين، أحدهم مسعف في "كشافة الرسالة" الإسلامية بقصف صهيوني على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وآخر استهدف دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها، والقذائف الفسفورية على بلدات"ميس الجبل"، و"حولا"، و"طلوسة"، و"بني حيان"، و"كفر حمام"، و"الوزاني" جنوب لبنان، تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي.