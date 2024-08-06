جنين/ فلسطين أون لاين

ارتقى خمسة شهداء، صباح اليوم الثلاثاء، في استهداف قوات الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن شهداء جنين اللذين إرتقوا بقصف طيران الاحتلال على الحي الشرقي بالمدينة، الشقيقان عمر وسيف الزعيم "أبو عبيد" وأحمد السعدي وخطاب بدوية وأيهم الجبر زكارنة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدف مركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة آخرين.

وقال الهلال الأحمر، إن "طواقمنا نقلت 5 شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي في جنين" .

وفجّر مقاومون عبوة بجرافة لجيش الاحتلال في الحي الشرقي بجنين.

وواصلت قوات الاحتلال، عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير بالبنية التحتية وبالمنازل والمحال التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب مواطنان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، منها 6 إصابات بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما دارت اشتباكات مسلحة تركزت في حي الحواشين داخل مخيم جنين، وتم استهداف قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.