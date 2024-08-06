شهيد وإصابات بقصف الاحتلال مركبة في جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

ارتقى شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، في استهداف قوات الاحتلال مركبةً في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشّاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاماً) جرّاء استهداف الاحتلال لمركبة في جنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدف مركبةً في الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة طفل.

وقال الهلال الأحمر، إن طفلًا أُصيب بجروح خطرة جراء قصف الاحتلال الحي الشرقي، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الموقع المستهدف في جنين

وفجّر مقاومون عبوة بجرافة لجيش الاحتلال في الحي الشرقي بجنين.

وواصلت قوات الاحتلال، عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير بالبنية التحتية وبالمنازل والمحال التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب مواطنان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، منها 6 إصابات بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما دارت اشتباكات مسلحة تركزت في حي الحواشين داخل مخيم جنين، وتم استهداف قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.