إصابات وتدمير واسع في جنين واعتقالات تعسّفية في مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت الفتيين آدم العابورة، وموسى باسم العطوني.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع بشكل عشوائي تجاه المواطنين، ومنعت المواطنين من الدخول أوالخروج إلى المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة بيت سيرا جنوب غرب رام الله، واعتقلت الشاب محمد أبو صفية.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية ارطاس جنوب المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل المسيل للدموع والصوت.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت ساحور شرق المدينة، واعتقلت الطفلين أمير محمد الحنش، ومدحت إبراهيم الحنش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو عمر بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب المدينة، واعتقلت الجريح إسلام أيمن راجح عابد بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات اقتحمت مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب مواطنان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، منها 6 إصابات بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما دارت اشتباكات مسلحة تركزت في حي الحواشين داخل مخيم جنين، وتم استهداف قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

في طوباس، حاصرت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة عقابا شمال المدينة، واعتقلت المواطن ياسين راسم ياسين غنام بعد إصابته.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل حمزة محمود عقل من بلدة دير استيا شمال سلفيت، عقب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح حسني أبو دية بعد اقتحام منزله في بلدة الجيب شمال غرب القدس.